8:00 مساء الأحد..الأخضر يجتمع ومارسيليا يعطل عبد الحميد

يجتمع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عند الساعة 8:00 مساء الأحد، بلاعبيه مع انطلاقة المعسكر الخارجي في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن أيام «فيفا» الدولية لشهر نوفمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تجمع اللاعبين سيكون مباشرة في الدوحة العاصمة القطرية، على أن تكون نقطة الالتقاء فندق «والدورف أستوريا» مقر سكن بعثة الأخضر، مع اعتماد خوض الحصة التدريبية الأولى، مساء الإثنين، في ملاعب الإرسال.

وينتظم لاعبو الأخضر السعودي في المعسكر، الأحد، استعدادًا لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوريا الجنوبية وأوزبكستان في 13 و17 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتحق الدولي سعود عبد الحميد، لاعب لانس الفرنسي، بزملائه في المعسكر الإعدادي، الإثنين، بعد فراغه من المشاركة مع فريقه في مباراته أمام نظيره أولمبيك مارسيليا، الأحد، ضمن الجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي.

واستدعى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب «الأخضر»، 30 لاعبًا للتجمع في قائمة ضمت: محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، علي لاجامي، سلطان تنكر، عبد الله الخطيب، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي، مصعب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، عبد الملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، مروان الصحفي، محمد الكويكبي، أحمد الغامدي، تركي العمار، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، وعبد الله آل سالم.