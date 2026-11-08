الانضباط تعاقب الاتفاق بالخسارة أمام أربيل

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي قرارًا باعتبار فريق الاتفاق الأول لكرة القدم خاسرًا أمام مضيفه أربيل العراقي بنتيجة 0ـ3، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية، بسبب عدم حضوره للمواجهة 28 أكتوبر الماضي، على أرض ملعب فرانسو حريري في محافظة أربيل، وفق بيان لها، الأحد.

واستند قرار لجنة الانضباط، إلى اللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الخليجي، والصلاحيات المقررة للجنة، وذلك بعد دراسة التقارير المقدمة من قبل لجنة المسابقات، ووفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على الاتفاق بمبلغ 150 ألف ريال قطري.

وكانت إدارة نادي الاتفاق قرَّرت عدم خوض فريقها مباراته مع أربيل بعد تعذر سفره إلى هناك، في الوقت نفسه الذي رفض فيه الاتحاد الخليجي طلبها المقدم من أجل تأجيل المواجهة.