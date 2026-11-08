رونالدو سرق فيجو.. وانتهى خلف كاميرا صغيرة

في الـ 09:00 من مساء يوم الـ 20 من أغسطس 2003، كانت الأجواء تميل إلى الاعتدال في مدينة تشافيس البرتغالية الشمالية الصغيرة الواقعة على الحدود الإسبانية، بينما كانت غرفة تبديل الملابس بملعب البلدية تشهد ترتيبات سرية لانقلاب أبيض في هيكل الكرة البرتغالية، انقلاب سيغير هوية الكرة هناك للأبد.

التفت المدرب البرازيلي الصارم لويز فيليبي سكولاري إلى دكة البدلاء، ونظر مباشرة إلى الفتى النحيل كريستيانو رونالدو، الذي لم يبلغ عامه الـ19 بعد، الذي كان يحاول جادًا إخفاء توتره وتثبيت خصلات شعره الشقراء المستعارة، وأومأ له برأسه قائلًا بلهجته الحازمة إن وقته قد حان.

ومع بداية الشوط الثاني، سار القائد المهيب لويس فيجو نحو خط التماس مفسحًا المجال للوجه الجديد.

في تلك الليلة التاريخية، كان قائد البرتغال يبلغ من العمر تحديدًا 30 عامًا وتسعة أشهر و16 يومًا، فيما كان كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر تحديدًا 18 عامًا وستة أشهر و15 يومًا.. وكان فيجو في أوج نضوجه الكروي بصفته النجم الأول في ريال مدريد الإسباني وحامل الكرة الذهبية السابق، ما أضفى طابعًا دراميًا استثنائيًا على تلك اللحظة التي قرر فيها المدرب سكولاري سحب نجم عالمي للدفع بمراهق لم يكمل عامه الـ 19، ولم يتبادل الرجلان سوى ملامسة باردة للأيدي، لكن اللقطة رُصدت في دفاتر التاريخ عملية تنازل صامتة عن العرش الكروي في ممر معتم.

في محضر التبديلات الرسمي للمباراة التجريبية الدولية، سُجل التبديل الأول لمنتخب البرتغال مع انطلاق الشوط الثاني «الدقيقة 46» على النحو التالي: خروج اللاعب رقم 7 لويس فيجو ودخول اللاعب رقم 16 كريستيانو رونالدو، ما بدا أنه تغيير تقليدي، كان أكبر من ذلك بكثير، كان أسطورة يسلم الراية لأسطورة قادمة.

نزل رونالدو حاملًا القميص رقم 16، وبدأ يركض بمعدل سرعة غير مألوف في اللقاءات التجريبية، يراوغ مدافعي كازاخستان بجرأة مستفزة وينتزع بنهاية اللقاء جائزة أفضل لاعب، وفي الممر المختلط، وقف أمام ميكروفونات شبكة الإذاعة المحلية، وبصوت طفولي خجول يرتجف قليلًا قال إنه حقق حلم الطفولة الأكبر، ولم يكن يريد سوى إثبات أنه يستحق الوجود في هذا المكان، متمنيًا أن تكون هذه مجرد بداية لرحلة طويلة من حصد الألقاب مع البرتغال.

في تلك الليلة، لم يكن قد مضى على توقيع رونالدو التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سوى عشرة أيام فقط، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي بصفقة قياسية جعلته المراهق الأغلى في تاريخ الكرة الإنجليزية حينها.

ارتبطت خلفيات الظهور الأول لرونالدو بخيوط إدارية صلبة جرى نسجها في مكاتب أولد ترافورد، تكشف شهادة المدير الفني لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، أنه فرض شرطًا حازمًا أثناء توقيع العقد يقضي بمنح الفتى القميص رقم سبعة التاريخي، متجاهلًا رغبة رونالدو الخائفة الذي توسل للحصول على الرقم 28 الذي كان يرتديه في لشبونة تهربًا من ضغط التوقعات، غير أن فيرجسون أراد من هذا القرار إجبار المراهق على الدخول في معركة تكسير عظام مبكرة مع الضغوط وبناء شخصية قيادية استثنائية، وهو القرار الذي ألقى بظلاله النفسية على منشآت تشافيس، إذ كان رونالدو يتحرك على العشب وهو يدرك أن الأعين البريطانية تراقبه لرصد مدى جدارته بحمل إرث الرقم الذي خُلع لأجله لويس فيجو في الشوط الثاني.

خلف كواليس هذه البداية الصاخبة، كانت التركيبة المميزة للفتى تثير قلق وإعجاب زملائه الكبار في آن واحد، وتكشف الشهادات الموثقة لاحقًا عن انطباع لويس فيجو السرّي بعد أول حصة تدريبية خاضها رونالدو في ذلك المعسكر، قال فيجو أنه بمجرد رؤيته للفتى في الملعب أدرك أن هذا المراهق سيذهب بعيدًا جدًا، واصفًا إياه بأنه كان يملك ثقة شديدة وجوعًا ذهينًا حادًا، وبدا من طريقة لعبه وجرأته في التدريبات وكأنه يريد إرسال الحرس القديم إلى الاعتزال فورًا.

غير أن فيجو، وفي مقابلة مسجلة لاحقًا عندما سأله أحد المحققين الرياضيين عن شعوره عندما لعب مع رونالدو في تلك الفترة المبكرة، قاطعه فورًا وبنبرة حازمة تعكس كبرياء الجيل الذهبي قائلًا إن «الصحيح هو أن رونالدو هو من لعب معه»، لأن الأمر مختلف تمامًا، فهو كان في نهاية مسيرته الكروية بينما كان الفتى في بدايتها، مشيرًا إلى أنه عاصر أساطير عظماء مثل رونالدو النازاريو وريفالدو، لكنه لم يرَ قط مراهقًا يملك تلك الأنا المرتفعة التي دفعت بالبرتغال في النهاية إلى مشارف عصر دولي جديد.

في صباح اليوم التالي، انقسمت غرف تحرير الصحافة البرتغالية والبريطانية إلى حالة من الدهشة والترقب الحذر للمراهق الطويل.. كتبت صحيفة «أبولا» البرتغالية في صفحتها الأولى أن الجماهير التي حاصرت الملعب البلدي الصغير لم تكن مهتمة بالمباراة التجريبية ضد كازاخستان، بل كانت تبحث عن إجابة للسؤال الذي طرحته الصفقة الإنجليزية القياسية، وجاء تقرير الصحيفة ليؤكد أن الشوط الثاني شهد ولادة لاعب يملك سرعة استثنائية وقدرة على الخلخلة الهجومية لم تكن موجودة في الحرس القديم.

وفي لندن، رأت صحيفة «الديلي ميل» أن أداء رونالدو حمل ملامح «عرض مهاري مفرط الجرأة»، حيث ركزت المقالات الصادرة حينها على الطريقة التي تسلم بها الشعلة من لويس فيجو، مشيرة إلى أن الفتى يمتلك طاقة هجومية هائلة قد تبدو أحيانًا استعراضية وغير منضبطة، لكنها تحمل بوادر موهبة خام قادرة على ابتلاع الخصوم، ما أكدته وكالة رويترز في تقريرها ليلتها عندما عنونت أن بديل فيجو سرق الأضواء بالكامل وصنع الفارق بمجرد نزوله.

بالأمس، أُغلق الملف وكأن ملحمة تشافيس كانت قبل أيام قليلة، خلف كاميرا فيديو صغيرة، اتخذ رونالدو القرار الأصعب، وفجر القنبلة التي طال التكتم عليها داخل ردهات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن رونالدو رسميًا اعتزاله اللعب الدولي.

تكشف محاضر المراسلات السرية في لشبونة إلى أن القرار لم يكن وليد الصدمة، بل جرى الترتيب له قبل 72 ساعة من صدوره، إثر وصول العلاقة بين اللاعب والمدرب جورجي جيسيوس إلى طريق مسدود.. الشرارة بدأت في معسكر أكتوبر الماضي، عندما أظهرت تقارير الأداء الفني تقليص دقائق لعب رونالدو بشكل حاد في دوري الأمم الأوروبية وإبقائه بديلًا.

وفي صباح يوم الأربعاء، التقى رئيس الاتحاد بيدرو بروينسا بمستشاري رونالدو في فندق مغلق بضواحي العاصمة، وعرض بروينسا مسودة تضمن بقاء اللاعب في القائمة قائدًا رمزيًا مع منحه صلاحية اختيار مبارياته، لكن كبرياء الفتى الذي بدأ في تشافيس رفض تلك الصيغة، واختار إغلاق الملف بشروطه الخاصة عبر مقطع فيديو ظهر فيه بملامح رجل حفرت المعارك تفاصيل وجهه، وهو يعلن إعادة القميص رقم سبعة وتمريره للمستقبل، مرددًا صدى كلماته القديمة بأن أعظم انتصار له كان استحقاق تمثيل هذا البلد، وأن البرتغال ستظل بداخله إلى الأبد.

هذه الرحلة الطويلة، التي أُغلقت سجلاتها بعد 234 مباراة دولية و146 هدفًا، كشفت عن طبيعة فريدة لرجل رفض الهزيمة والتحول إلى ملاذ الطوارئ.

طوال 23 عامًا، كان رونالدو المسؤول المباشر عن تحويل النتيجة لمصلحة البرتغال، وحسم الفوز في 78 مباراة كاملة، حيث كانت خطط المدربين تنهار تمامًا، فيتدخل بمفرده لكسر التعادلات المحبطة أو ترويض الخصوم في اللحظات الحرجة، ما قاد البرتغال لتسلق منصات التتويج ثلاث مرات، بدءًا من المعاناة التاريخية في يورو 2016 حين تحول بعد إصابته إلى مدرب ثانٍ يصرخ على خط التماس، وصولًا إلى لقبي دوري الأمم الأوروبية في نسختي 2019، 2025.

لكن دفاتر التاريخ لا يمكنها تجاوز الفصل الأكثر تعقيدًا وإحباطًا في هذه الحكاية، والمتمثل في بقاء بطولة كأس العالم بمثابة العقدة الأزلية التي استعصت على الحل حتى النهاية.

كان الإخفاق المونديالي نتاج ثلاثة عيوب هيكلية، بدأت بمتلازمة «الرجل الواحد» في نسختي 2010 و و2014، حيث كان المدربون يكتفون بوضع خطوط دفاعية متأخرة وتمرير الكرة إلى رونالدو بانتظار معجزة فردية مع غياب المهاجم الثاني القادر على سحب المدافعين وشغل المساحات.. وتطور الأمر لاحقًا في مونديال قطر إلى ساحة حرب باردة عقب قرار المدرب فرناندو سانتوس بإجلاسه على مقاعد البدلاء إثر خلافات انضباطية داخلية غاضبة، ما نقل مركز ثقل الفريق بالكامل من التركيز على الميدان إلى التعامل مع الأزمة الإعلامية، لينتهي الحلم وسط الدموع في الممر المظلم أمام المغرب.

وجاءت البيانات التكتيكية لنسخة 2026 لتؤكد وجود صراع أجيال صامت وتضارب حاد في قنوات التمرير، حيث كان لاعبو الوسط الصاعدون يفضلون بناء الهجمات بالتمرير القصير السريع، بينما يصر رونالدو على طلب الكرات الطولية في العمق، ما جعل البرتغال تلعب بهويتين متضادتين أفقدتا الفريق التناغم الذهني اللازم للفوز ببطولة مجمعة وقاسية لا ترحم الأخطاء الإدارية مثل كأس العالم، ليغادر القيصر البرتغالي الساحة الدولية بعد أسابيع قليلة من اعتزال غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وينتهي العصر الذي كان يُدار فيه التاريخ بواسطة أفراد، وتنتقل اللعبة رسميًا إلى عصر المنظومات الصارمة والجافة.