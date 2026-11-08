ضمك يرفض الخسارة أمام الأنوار

رفض فريق ضمك الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه الأنوار بعد أن فرض عليه التعادل 1ـ1 في المواجهة التي جرت الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وتقدم الأنوار بهدف السبق عن طريق الجزائري رضا بن سايح عند الدقيقة 38، وأدرك ضمك التعادل عبر فريج الجيزاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وبهذه النتيجة، صعد الفريقان مركزين في ترتيب الدوري مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه باقي مواجهات الجولة، إذ أصبح ضمك رابعًا بـ19 نقطة، والأنوار سابعًا بـ15 نقطة.