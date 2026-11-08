اتحاد العاصمة يكرر السوبر ويمنح الجزائر لقبا ثالثا

حصد فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم لقب كأس السوبر الإفريقي، مساء الأحد، للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه 3ـ1 على صن داونز الجنوب إفريقي، في ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب إفريقية.

وسجّل الجزائريون زكريا دراوي، لاعب الوسط، والمدافع سعدي رضواني والجناح أحمد خالدي أهداف البطل الثلاثة، في الدقائق 4 و37 و55، على الترتيب. فيما سجّل المهاجم الجنوب إفريقي إكرام راينرز هدف أصحاب الأرض من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 25.

ولعِب اتحاد العاصمة مباراة السوبر بوصفه بطلًا للكونفدرالية، فيما فاز صن داونز بدوري الأبطال، البطولة الأكثر أهمية على مستوى القارة.

وتُوِّج الفريق الجزائري ذاته بسوبر القارة في 2023، ولقبُه الثاني هو الثالث لبلاده في سجل البطولة، التي انطلقت عام 1993 وحصل وفاق سطيف، من البلد ذاته، عليها في 2015.

ويبقى الأهلي المصري بطلًا تاريخيًا للمسابقة، التي كسِبها ثماني مرات، يليه الزمالك، غريمه المحلي التقليدي، بخمسة ألقاب، ثم مازيمبي الكونجولي بثلاثة.