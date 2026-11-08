الاتفاق يوقع رعاية جديدة
حمد المطوع الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق وفهد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة «إرساء العلوم للتدريب» خلال توقيع عقد الرعاية، الأحد (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
الدمام ـ تركي الحربي 2026.11.08 | 06:36 pm
وقّع نادي الاتفاق عقد رعاية مع شركة «إرساء العلوم للتدريب» لمدة موسم واحد، يتضمن تقديم خدمات تدريبية وبناء القدرات، إلى جانب الاستشارات والخدمات التقنية في مجالي الموارد البشرية والحوكمة، حسبما أفاد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.
مثّل نادي الاتفاق في توقيع العقد حمد المطوع، الرئيس التنفيذي، فيما مثّل شركة «إرساء العلوم للتدريب» فهد الحربي، الرئيس التنفيذي.
وأوضح النادي الشرقي أن الرعاية تشمل تقديم برامج ودورات تدريبية لمنسوبي النادي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتعزيز شراكاته المؤسسية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تنمية قدرات منسوبيه وتطوير منظومة العمل الإداري.