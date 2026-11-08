الاتفاق يوقع رعاية جديدة

وقّع نادي الاتفاق عقد رعاية مع شركة «إرساء العلوم للتدريب» لمدة موسم واحد، يتضمن تقديم خدمات تدريبية وبناء القدرات، إلى جانب الاستشارات والخدمات التقنية في مجالي الموارد البشرية والحوكمة، حسبما أفاد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.

مثّل نادي الاتفاق في توقيع العقد حمد المطوع، الرئيس التنفيذي، فيما مثّل شركة «إرساء العلوم للتدريب» فهد الحربي، الرئيس التنفيذي.

وأوضح النادي الشرقي أن الرعاية تشمل تقديم برامج ودورات تدريبية لمنسوبي النادي، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتعزيز شراكاته المؤسسية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تنمية قدرات منسوبيه وتطوير منظومة العمل الإداري.