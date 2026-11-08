السبت.. الهلال يعود في غياب 14 لاعبا

يستأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته، السبت المقبل، ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع «أيام فيفا» وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وكان الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي منح اللاعبين راحة لمدة 10 أيام بدءًا من الأربعاء الماضي عقب الفوز 2ـ0 على شباب الأهلي الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعاود الأزرق تدريباته في غياب 14 لاعبًا نظير مشاركاتهم مع منتخباتهم خلال النافذة الدولية في نوفمبر الجاري، وهم: محمد العويس، حسان تمبكتي، علي لاجامي، متعب الحربي، محمد محزري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلطان مندش، المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيش، الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الصربي سيرجي سافيتش، التركي يوسف أكتشيشيك.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإنه تم تحديد الـ07:00 من مساء السبت المقبل موعدًا لحضور اللاعبين إلى مقر مركز الماجدية الرياضي، على أن تنطلق الحصة التدريبية في تمام الـ08:00.

وتنتظر الفريق الهلالي عديد من التحديات بعد فترة التوقف الجارية، وأبرزها مواجهة نيفتشي الأوزبكي 23 نوفمبر الجاري ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مباريات أخرى سيحدد موعدها لاحقًا في دوري روشن السعودي.

ويتصدر الأزرق ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد مرور 11 جولة، أما على الصعيد القاري، فإنه يأتي ثانيًا في ترتيب مجموعة الغرب بتسع نقاط خلال أربع جولات.