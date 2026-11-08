المرة الأولى.. ألكاراز يفوز ببطولة باريس

نجح الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الثالث عالميًّا، في ردِّ اعتباره أمام الأمريكي بن شيلتون «الرابع» بالتغلُّب عليه 7ـ6 «7ـ5» و7ـ5،الأحد، ليتوَّج بلقب دورة باريس للماسترز «ألف نقطة» في التنس للمرة الأولى بمسيرته.

وبفوزه على اللاعب الذي أطاح به من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، منهيًا حملة دفاعه عن اللقب سبتمبر الماضي، حصد الإسباني البالغ 23 عامًا تاسع ألقابه في دورات الماسترز «ألف نقطة».

وعكس المواجهة الماراثونية التي جمعتهما في الدور ربع النهائي من «فلاشينج ميدوز» قبل شهرين، التي امتدَّت إلى خمس مجموعاتٍ، استغرقت المواجهة النهائية في باريس أقل من ساعتين.

وقبيل انطلاق بطولة «دبليو تي أيه» الختامية، المقرَّرة بين 15 و22 نوفمبر، في مدينة تورينو الإيطالية، رفع ألكاراز رصيده إلى خمسة ألقابٍ العام الجاري، ولا يتفوَّق عليه سوى الإيطالي يانيك سينر، المصاب حاليًّا، بستة ألقابٍ.

وسيتطلَّع النجم الإسباني في إيطاليا إلى التتويج بلقب البطولة الختامية للمرة الأولى في مسيرته.

وبعد حصده لقبين في بطولة رولان جاروس، وإحرازه لقب باريس، يواصل ألكاراز سجله المثالي في المباريات النهائية التي خاضها في العاصمة الفرنسية دون أن يتذوَّق طعم الهزيمة.

في المقابل، تلقَّى شيلتون أول هزيمةٍ له في نهائي إحدى دورات الماسترز «ألف نقطة» بعد نجاحه في حسم النهائيين السابقين بهذه الفئة، وكلاهما في آخر نسختين من دورة كندا المفتوحة.