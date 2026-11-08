الاتفاق يستبعد استئناف قرار الهزيمة الخليجية

استبعدت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» تقدُّم إدارة نادي الاتفاق باستئنافٍ ضد قرار الاتحاد الخليجي بخسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام أربيل العراقي 0ـ3 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال الخليج للأندية.

ويأتي ذلك بعد ساعاتٍ من صدور بيانٍ للجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي، اعتبر فيه فريق الاتفاق خاسرًا أمام مضيفه أربيل العراقي 0ـ3 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة بسبب عدم حضوره المواجهة المقرَّرة بينهما، 28 أكتوبر الماضي، على أرض ملعب فرانسوا حريري في محافظة أربيل.

واستندت اللجنة في قرارها إلى اللوائح التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الخليجي، والصلاحيات المقرَّرة للجنة بعد دراسة التقاريرَ المقدَّمة من قِبل لجنة المسابقات، ووفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وحسبَ المصادر ذاتها، تعكف إدارة الاتفاق حاليًّا على دراسة حيثيات القرار، مرجِّحةً في الوقت ذاته عدم تقدُّمها باستئنافٍ عليه.

وكان الاتفاق طلب تأجيل لقاء أربيل بعد تعذُّر سفر بعثته إلى العراق نظرًا لمبرِّراتٍ عدة، رفعها للاتحاد الخليجي، وأوضحها في خطابه قبل أن يُصدِر الاتحاد الخليجي قراره باحتساب النتيجة لمصلحة أربيل، مع فرض غرامةٍ ماليةٍ على النادي الشرقي قدرها 150 ألف ريالٍ قطري.

ويحتل الفريق الاتفاقي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاطٍ بفارق الأهداف عن أربيل، المتصدر بالرصيد ذاته، بينما يأتي عجمان الإماراتي ثالثًا بست نقاط أيضًا، ويتذيَّل كاظمة الكويتي المجموعة دون نقاطٍ.

وحسبَ نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعةٍ إلى دور الثمانية، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.