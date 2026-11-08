اللقب التاسع

حصد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف الثالث عالميًا، تاسع ألقابه في دورات ماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بعد تتويجه بلقب دورة باريس، إثر فوزه على الأمريكي بن شيلتون المصنف الرابع في النهائي، الأحد (الوكالات)