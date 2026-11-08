طرابزون وصيف تركيا.. وصلاح يستعيد الأهداف

تقدّم فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم إلى وصافة ترتيب الدوري التركي الممتاز، إثر فوزه 2ـ0 على مضيفه ألانيا سبور، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 11، التي شهِدت عودة النجم المصري محمد صلاح إلى الإسهامات التهديفية بعد غيابٍ لثلاث مباريات متتالية.

وتقدم طرابزون سبور على ألانيا سبور بهدفٍ، عند الدقيقة 17، أحرزه الظهير البرتغالي فاجنر بينا. وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 34، بعدما راوغ داخل منطقة الجزاء وسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

ورفع المنتصِر رصيده إلى 25 نقطة، فارتقى إلى المركز الثاني، خلف غلطة سراي، حامل اللقب والمتصدر بـ 28 نقطة.

وأنهى صلاح «34 عامًا» غيابه لثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ عن الإسهامات التهديفية، رافعًا عدد أهدافه مع فريقه الجديد إلى 16، تسعٌ منها في الدوري المحلي، ما يجعله وصيف الهدافين، بعد النيجيري جيفت أوربان، مهاجم آميد سبورتيف، الذي أحرز 10 أهداف، وبالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي.

ومنح موقع «صوفا سكور» الكروي الإلكتروني العالمي النجمَ المصري تقييم 8.5 درجة من 10 على أدائه أمام ألانيا سبور، وهو الأعلى لأي لاعب من الفريقين.

وأعادت المباراة طرابزون سبور سريعًا إلى طريق الانتصارات، الذي حاد عنه بالخسارة 0ـ1 من فرايبورج الألماني، الخميس، ضمن دوري المؤتمر الأوروبي. وكسِب الفريق، الذي يدربه الألماني توماس، مبارياته السبع التي سبقت الخسارة الأوروبية، الأولى له مع المدرب الحالي.