الحجاج لـ«الرياضية»: «تحدي 1%» محتوى جاذب ومغامرة جديدة

أكد لـ«الرياضية» الممثل إبراهيم الحجاج أن تجربة تقديمه برنامج «تحدي 1%» على قناة SBC المرتقبة، بمثابة تحدٍ حقيقي له، بعد الثقة التي وضعها فيه القائمون على القناة، مشددًا على حرصه على تقديم محتوى يجذب المشاهدين.

وقال الحجاج إن العلاقة التي تربطه بهيئة الإذاعة والتلفزيون قديمة، وشهدت أول أعماله الدرامية، ووصفها بعلاقة الحب القديم.

وأضاف: «متحمس جدًا للبرنامج، وفكرته مميزة، ومنذ وقت طويل كانت فكرة تقديم البرامج تراودني إلى أن جاءت الفرصة المناسبة».

وتستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون لإطلاق أول نسخة عربية من البرنامج العالمي The 1% Club، باسم «تحدي 1%»، عبر قناة SBC، بروح سعودية وجائزة كبرى تصل إلى 250 ألف ريال في منافسة تختبر التفكير والمنطق وقوة الملاحظة.

ويعد البرنامج، الذي تنطلق أولى حلقاته الإثنين، أول تجربة لإبراهيم الحجاج في تقديم برنامج تلفزيوني، وإدارة منافسة تضم 100 متسابق في كل حلقة.

ويتكون الموسم الواحد من 13 حلقة، وتتضمن 100 متسابق، بينهم مقيمون عرب، وتقدم للمشاركة في البرنامج نحو 5 آلاف متقدم، خضعوا للفرز والتقييم.

ويُنتج البرنامج في استوديوهات البرج التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

انطلق البرنامج من بريطانيا، وتأتي نسخته العربية بإشراف BBC Studios على تنفيذ الديكور وبالتعاون مع المستشار راسل مينتون، وتصميم إضاءة المسرح: فريدريك دوريو، مصمم إضاءة النسخة الفرنسية من البرنامج.