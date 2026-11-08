تشيلسي يسقط بجزائية.. وبرايتون يرتقي إلى الوصافة

سقط فريق تشيلسي الأول لكرة القدم على أرض سندرلاند 0ـ1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما بات برايتون وصيفًا لأرسنال المتصدر وحامل اللقب.

ومني تشيلسي بهزيمته الرابعة للموسم، وجاءت من ركلة جزاء نفذها الفرنسي إنزو لو فيه في الدقيقة 36 بعد خطأ في المنطقة المحرمة من ليفاي كولويل على الهولندي براين بروبي.

وبفوزه الثاني فقط للموسم، بعد الذي حققه في المرحلة الثانية على فولهام 1ـ0، رفع سندرلاند رصيده إلى ثماني نقاط، وترك المركز الأخير الذي بات من نصيب كريستال بالاس، فيما بقى تشيلسي عند 18 نقطة.

وواصل برايتون تألقه بتحقيقه فوزه السابع للموسم، ما سمح له بالتقدم إلى المركز الثاني على حساب مانشستر سيتي الخاسر، السبت، أمام نوتنجهام فوريست 1ـ3، على حساب ضيفه القوي برنتفورد بهدفين سجلهما الباراجوياني دييجو جوميز «15» والألماني باسكال جروس «42 من ركلة جزاء»، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف مضيفه منذ الدقيقة 23 نتيجة طرد البرازيلي إيجور تياجو.

وعاد بورنموث من ملعب إيبسويتش بفوزه الرابع للموسم بتغلبه عليه 2ـ1، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مقابل 11 لمنافسه.