ليفربول ينهض بثلاثية بالاس

عاد فريق ليفربول الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بالفوز 3ـ1 على مضيفه كريستال بالاس، الأحد، ليزيد الضغوط على بيير ساج، مدرب صاحب الأرض، بعد أن مُني فريقه بهزيمته الرابعة تواليًا ​في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع إلى المركز الأخير.

ووضع أليكسيس ماك أليستر «الريدز» في المقدمة عند الدقيقة 40، ثم ضاعف فلوريان فيرتس، لاعب الوسط، النتيجة بعد تسع دقائق من استئناف اللعب، وحسم المهاجم ألكسندر إيزاك الفوز بهدفٍ ثالثٍ في الدقيقة 89.

وقلَّص بالاس الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما نفذ إيدي نكيتيا بنجاحٍ ركلةَ جزاءٍ مثيرةً للجدل، احتُسِبَت بعد التحامٍ في صراعٍ هوائي بين ميلوش كيركيز، الظهير الأيسر ‌لليفربول، وداريو أوسوريو، مهاجم بالاس.

ووصل ليفربول إلى ملعب «سيلهرست بارك» وهو في حاجةٍ إلى رد فعلٍ بعد خسارته 1ـ0 أمام ضيفه أرسنال، حامل اللقب، في الدوري، ‌مطلع الأسبوع الماضي، ثم هزيمته 3ـ2 أمام فنربخشة التركي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

ورفع الفوز رصيد «الريدز» إلى ⁠18 نقطةً من ⁠عشر مبارياتٍ، ليتقدَّم إلى المركز الرابع في الترتيب، بينما تراجع بالاس إلى المركز الـ 20 والأخير بسبع نقاطٍ، مع استمرار تزايد الضغوط على ساج.