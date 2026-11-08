«الملاكمة والركل» يطلق 3 فعاليات بحدائق الرياض

وقّع الاتحاد السعودي للملاكمة والركل اتفاقية رعاية مع مقدام الرياضية «UFC GYM KSA»، الأحد بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الرياضي الخاص، ودعم نشر ثقافة رياضة الملاكمة والركل، وتفعيل الأنشطة الرياضية والمجتمعية في الحدائق العامة بمدينة الرياض.

وتتضمن الاتفاقية رعاية نادي UFC GYM لثلاث فعاليات رياضية تُنظم في عدد من حدائق مدينة الرياض، تشمل فعاليات وتجارب رياضية متنوعة، إلى جانب بطولة حدائق الرياض، في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الرياضية المجتمعية وإتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة فيها.

وتأتي هذه الشراكة ضمن مبادرات استراتيجية الاتحاد السعودي للملاكمة والركل الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دوره في دعم وتطوير رياضتي الملاكمة والركل، من خلال بناء شراكات استراتيجية تسهم في تنفيذ البرامج والمبادرات الرياضية، وتعزيز استدامتها، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية.

ومثّل الاتحاد السعودي للملاكمة والركل في توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد الشهري، الرئيس التنفيذي، فيما مثّل مقدام الرياضية «UFC GYM KSA» عبد العزيز المالك، الرئيس التنفيذي.