موريتانيا والمغرب إلى نهائي الشاطئية العربية

تأهل منتخبا موريتانيا والمغرب إلى نهائي بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد المصري في محافظة بورسعيد، بعد فوزهما على لبنان ومصر في الدور نصف النهائي.

ونجح منتخب موريتانيا في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وفاز على نظيره اللبناني بنتيجة 5ـ3، وأطاح المنتخب المغربي بصاحب الأرض وهزمه 2ـ2، ليضرب الفريقان موعدًا الإثنين في المباراة النهائية.

ويتطلع كل منتخب إلى تحقيق لقبه العربي الأول بعدما تقاسم منتخبا مصر والسعودية ألقاب النسخ الأربع الماضية بواقع لقبين لكل منهما.