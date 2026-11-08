11 بطاقة و3 أهداف في ديربي ليفركوزن وكولن

حسم فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم مواجهة الديربي مع مضيفه كولن 2ـ1، الأحد، في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليرتقي إلى المركز الخامس.

وافتتح الإسباني أليكس جارسيا التسجيل بتسديدة رائعة مقوسة سكنت الزاوية العليا بعد سبع دقائق فقط، قبل أن يضيف التشيكي باتريك شيك الهدف الثاني قبل خمس دقائق من النهاية في مباراة حماسية شهدت إشهار 11 بطاقة صفراء، بينها ست لأصحاب الأرض.

وسجل الموهبة الألمانية الصاعدة سعيد الملا هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع، لكن كولن بقي في المركز الـ 15، بفارق نقطة واحدة فقط عن مركز خوض ملحق الهبوط.

ويعد هذا اللقاء واحدًا من عدة مباريات ديربي في شمال غربي ألمانيا الشغوف بكرة القدم، إذ لا تفصل بين كولن وليفركوزن سوى 10 كيلومترات.

وسخرت جماهير ليفركوزن المرافقة لفريقها من أصحاب الأرض عبر هتافات استحضرت موسم 2023ـ2024، عندما توج ليفركوزن بأول لقب له في الدوري الألماني، فيما هبط كولن إلى الدرجة الثانية.

ونجح ليفركوزن في افتتاح التسجيل بعد سبع دقائق فقط، عندما مرت ركلة جارسيا الحرة فوق الحائط البشري، واستقرت في الزاوية اليسرى العليا، بينما اكتفى مارفين شوابه، حارس كولن، بالمشاهدة.

وقبيل نهاية الشوط الأول، مرر الإسباني كرة إلى جاريل كوانساه المنفرد، لكن قلب الدفاع الإنجليزي لعبها برأسه إلى جانب المرمى بقليل.

ومع نجاح دفاع ليفركوزن في الحد من خطورة أصحاب الأرض، ازدادت حالة الإحباط لدى لاعبي كولن الذين نالوا خمسًا من بطاقاتهم الصفراء الست في الشوط الثاني.

وأُلغي هدف لشيك بداعي لمسة يد قبل 10 دقائق من النهاية، لكنه عوض ذلك بعد خمس دقائق فقط، عندما سجل إثر هجمة مرتدة، محرزًا هدفه الثامن في تسع مباريات بالدوري الموسم الجاري.