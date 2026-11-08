الرائد ينهض بثلاثية الطائي

استعاد فريق الرائد الأول لكرة القدم توازنه بعد ثلاث هزائمَ متتاليةٍ بفوزه على مضيفه الطائي 3ـ0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى.

وحسم الرائد الشوط الأول لصالحه بهدفٍ، أحرزه سعد السلولي عند الدقيقة 40، وضاعف الفريق القصيمي النتيجة بهدفٍ ثانٍ، سجله الكرواتي ماتيو ليس، لاعب الطائي، بالخطأ في مرمى فريقه «59»، ليعود السلولي ويسجل مجدَّدًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاءٍ «67».

ورفع الرائد بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطةً في المركز الـ 11، في حين عاد الطائي إلى دوامة الهزائم بعد الفوز على جدة 2ـ0، والتعادل مع الصقر في آخر جولتين، ليتجمَّد رصيده عند 14 نقطةً في المركز التاسع.