نسبة الفوز في الليجا.. مورينيو يتجاوز جوارديولا.. وفليك يهدد

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، صاحب نسبة الفوز الأعلى في مباريات الليجا، مقارنة بجميع المدربين الذين قادوا أندية في أكثر من 100 مباراة على مستوى الدوري الإسباني، عقب فوز الريال على فالنسيا بثلاثية نظيفة، السبت.

ويخوض مورينيو حاليًا تجربته التدريبية الثانية مع ريال مدريد، بعد فترة أولى بين عاميْ 2010 و2013، قاد خلالها الفريق في 178 مباراة بجميع المسابقات، من ضمنها 114 مباراة في الدوري الإسباني، قبل عودته لفترة ثانية بدأت في الصيف الماضي، وشهدت قيادته 16 مباراة حتى الآن، بما فيها 12 مباراة في الليجا.

وفي مبارياته الـ 126 على مستوى الدوري الإسباني، حقق مورينيو 97 فوزًا، رافعًا نسبة فوزه بالمباريات إلى 77 في المئة، ومتجاوزًا الإسباني بيب جوارديولا، الذي حقق 116 فوزًا في 152 مباراة دوريًا في محطته التدريبية الأولى مع برشلونة، بنسبة فوز بلغت 76.3 في المئة.

وبين المدربين الذين خاضوا أكثر من 100 مباراة في الليجا، يُعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ثالث وآخر المدربين الذين يحملون نسبة فوز تتجاوز الـ 70 في المئة، إذ قاد ريال مدريد في 228 مباراة دوريًا، وحقق 162 انتصارًا، بنسبة فوز وصلت إلى 71.1 في المئة.

وحافظ جوارديولا على النسبة الأعلى لفترة طويلة، إذ غادر برشلونة صيف العام 2012، قبل أن يتجاوز مورينيو نسبته السبت، إلا أنّ نسبة المدرب البرتغالي تبقى تحت التهديد، عطفًا على نتائجه في الفترة المقبلة، ونظرًا لاقتراب الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، من مباراته المئوية في الدوري الإسباني.

ويملك فليك نسبة فوز أعلى من نسبة مورينيو، إذ فاز بـ 79.3 في المئة من مبارياته مع برشلونة دوريًا، إلا أنّه سيصل إلى المباراة رقم 100 في النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ كانت المواجهة أمام ألافيس الأسبوع الماضي مباراته الرقم 87 في الليجا.