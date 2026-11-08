بنقاط الأخدود.. الجبلين يلاحق الصدارة

واصل فريق الجبلين الأول لكرة القدم مطاردة العلا المتصدر بالفوز على الأخدود 1ـ0، الأحد، ضمن الجولة الـ 11 من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الجبلين بهذا الفوز إلى لاعبه ماجد خليفة الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاءٍ في الدقيقة 89 على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وحقق الجبلين انتصاره الخامس تواليًا معزِّزًا موقعه في المركز الثاني في الترتيب بـ 24 نقطةً، بفارق أربع نقاطٍ خلف العلا المتصدر بـ 28 نقطةً مع امتلاكه مباراةً مؤجَّلةً مع الجيل من الجولة السابعة.

على الجانب الآخر، مُني الأخدود بخسارته الثالثة تواليًا، والخامسة في الموسم الجاري، ليتجمَّد رصيده عند سبع نقاطٍ في المركز الـ 15.

وخاض الأخدود المباراة تحت قيادة عبد الله الغباري الذي تولى المهام الفنية خلفًا للبرتغالي فابيانو فلورا، المُقال من منصبه بسبب سوء النتائج.