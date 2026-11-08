مقال اليوم من تغريدات إكس، الانتخابات الأمريكية النصفية أخذت نصيبًا من التغريدات، وخبر اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب الدولي أيضًا كان له شأن، الأكثرية التي غردت رأت فيه أسطورة يندر تكرارها. أبدأ بأول تغريدة من حساب «ثمانية» الذي غرد بمقطع مما قاله الفنان راشد الشمراني في لقاء أجرته معه، كلام راشد فيه اختزال للحالة التي يعيشها الممثل، وعندما لا يكون التمثيل مصدر دخل يعتمد عليه، وهنا تبدأ مشكلة عدم التفرغ للفن، فيكون الفنان بين هواية يعشقها وبين الاهتمام بالعمل في مجالات بعيدة، فلا هو الذي تفرغ لفنه، ولا هو الذي تفرغ لوظيفته «ما عمري فكرت في التمثيل كمسار حياة، وأنا لي أربعين سنة بعد كل عمل كنت أصوره أقول هذا آخر عمل لي». الشرق بلومبيرغ غردت عن تمديد عقد هاري كين وما استوقفني هو المبلغ الأسبوعي الذي يتقاضاه كين «400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.. هاري كين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2029» أحب كين فهو لاعب خلوق وهداف موهوب، ولا أقصد أنه لا يستحق المبلغ، لكن الأرقام التي يتقاضاها اللاعبون والسينمائيون بصورة عامة فيها تناقض كبير مع وظائف مهمة في الحياة، تخيل أن لاعبًا يتقاضى أكثر من مليوني ريال في الأسبوع، بينما لا يحصل طبيب أو معلم على هذا المبلغ في عشر سنوات!. قرأت عن تأثير ردات الفعل عندما نتعرض إلى موقف، هذه قراءة جديدة غرد بها تركي المحمود «في علم النفس، هناك مفهوم يسمى تأثير الحصان البري يوضح كيف أن ردة فعلنا قد تكون أخطر من الموقف نفسه. الخيول البرية في السهول الإفريقية قد تتعرض للدغات خفافيش تمتص القليل من دم الحصان، كمية قليلة غير مميتة. لكن بدافع الذعر تركض هذه الخيول بلا توقف حتى تتعب وتسقط. ما ينهكها ليس الجرح، بل رد فعلها المبالغ فيه. وهكذا نحن أيضًا.. الحياة عبارة عن 25 في المئة ما يحدث لنا و75 في المئة كيف نتفاعل معه. أحيانًا ليست الأزمة هي ما تتعبنا، لكن طريقة استجابتنا لها». عبد المجيد الكناني غرد عن العالم الرقمي والتحولات التي أحدثها في حياتنا «الحياة صارت أصعب من بعد ما تغير اسم الدكان إلى متجر». بالأمس ذهبت إلى الحلاق، قلت له ماذا أريد بالضبط، وكالعادة خرجت بنتيجة مختلفة، تغريدة أعجبتني عن الحلاقين غرد بها محمود فتحي «حد يعرف حلاق شخصيته ضعيفة عشان يحلق شعري زي ما أنا عاوز مش زي ما هو عاوز؟».