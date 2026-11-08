داكار.. السبيعي والسميري ينطلقان بـ «القرص» والحواجز

يستأنف فريق السعودية مشاركاته في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026»، الإثنين، بدخول محمد السبيعي ونايف السميري، لاعبَي ألعاب القوى، منافسات الدورة التي تستضيفها السنغال حتى 13 نوفمبر الجاري.

ويخوض السبيعي منافسات نهائي رمي القرص للرجال عند الـ 05:00 مساءً بتوقيت السعودية بمجمع إيبا مار ديوب في داكار، العاصمة السنغالية. وسبق للسبيعي تحقيق الميدالية الفضية في رمي القرص بالبطولة العربية الـ 12 للناشئين والناشئات التي نُظِّمت في مصر العام الجاري.

وفي منافسات 110 أمتار حواجز للرجال، يشارك السميري في الدور نصف النهائي عند الـ 06:27 مساءً بتوقيت السعودية. وسيُجرى السباق النهائي في الـ 08:20 مساءً من اليوم ذاته في حال تأهله.

وسبق للسميري تحقيق الميدالية البرونزية في سباق 110 أمتار حواجز ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، والميدالية الفضية في السباق ذاته بالبطولة العربية الـ 12 للناشئين والناشئات في مصر.