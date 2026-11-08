دافعوا عن حقوق النصر

# حتى هذه اللحظة، لا يزال موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يثير كثيرًا من التساؤلات بشأن مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي المؤجَّلة في ظل غياب توضيحٍ مقنعٍ للأسباب الجوهرية التي أدَّت إلى تأجيل المباراة، وعدم صدور قرارٍ نهائي يحسم القضية!



# ما المبرِّرات النظامية التي استند إليها الاتحاد الآسيوي؟ ولماذا لم تُعلَن الأسباب بصورةٍ واضحةٍ للرأي العام الرياضي؟ وإلى متى سيستمر الغموض في قضيةٍ تمسُّ عدالة المنافسات القارية ومصداقيتها؟



# كلنا يعلم أن النصر استكمل، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الترتيبات والإجراءات اللازمة كافة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي في الرياض، ومع ذلك لم تحضر البعثة، التي سبقها في الوصول الحكام و المراقبون، ليجد النصر نفسه أمام قرار تأجيلٍ يثير تساؤلاتٍ مشروعةً حول مدى توافقه مع لوائح المسابقة!



# من هنا، فإن تمسُّك النصر بحقوقه القانونية ليس مجرد دفاعٍ عن مصالح نادٍ، إنه أيضًا دفاعٌ عن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، واحترام الأنظمة التي يُفترَض أن تُطبَّق على الجميع دون استثناءٍ.



# الأهم أن ندرك أن هذه القضية ليست قضية النصر وحده، وإنما قضية الكرة السعودية بأكملها، فاليوم يتعرَّض النصر لموقفٍ، يستوجب المطالبة بتوضيح أسبابه، وحسمه نظاميًّا، وغدًا قد يجد الهلال، أو الأهلي، أو الاتحاد نفسه أمام موقفٍ مماثلٍ.



#لذلك، يقتضي الواجب أن يقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، والإعلام الرياضي، وجميع الأندية السعودية مع النصر في مطالبته بحقوقه المشروعة بعيدًا عن حسابات الميول والتنافس المحلي.



# نحن لا نطالب الاتحاد الآسيوي بمجاملة النصر، وإنما بتطبيق اللوائح بعدالةٍ وشفافيةٍ فقط، وإعلان المبرِّرات القانونية التي استند إليها في قراره.



# قد يختلف بعضهم مع النصر داخل الملعب، لكنْ علينا أن نتفق على أنه حينما يتعلَّق الأمر بحقوق الكرة السعودية خارجه، يجب علينا أن نكون يدًا واحدةً، لأن الدفاع عن حقوق النصر اليوم، هو دفاعٌ عن حقوق جميع أنديتنا غدًا.