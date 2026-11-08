أمام مارسيليا.. عبدالحميد يعود أساسيّا

عاد الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى الظهور أساسيًّا في تشكيلة فريقه التي تتأهب لمواجهة مارسيليا ضمن منافسات الدوري، الأحد.

وظهر عبد الحميد في التشكيل الأساسي ليانيك كاهوزاك، مدرب الفريق، التي نشرها الحساب الرسمي للنادي قبل ساعةٍ من انطلاق المواجهة التي يحتضنها ملعب بولارت ديليليس ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

وجلس سعود على دكة البدلاء في المباراة أمام كومو الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا، وحلَّ بديلًا في الشوط الثاني.

وخاض الدولي السعودي ثماني مبارياتٍ مع لانس في مختلف البطولات الرسمية الموسم الجاري.

يذكر أن عبد الحميد «26 عامًا» بدأ مسيرته في صفوف الاتحاد، وتدرَّج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024، انتقل اللاعب إلى صفوف روما الإيطالي، ومثَّله في ثماني مبارياتٍ، سجل خلالها هدفًا، وصنع مثله.

ومن روما، انتقل سعود إلى لانس بنظام الإعارة قبل أن يُفعِّل النادي الفرنسي بند الشراء، ويُتوَّج معه بلقبَي كأس فرنسا، وبطولة السوبر.