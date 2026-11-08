الاتحاد العربي يستنكر اغتيال الصحافي الحوري من قبل ميليشيا الحوثي

أعرب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن استنكاره وشجبه حادثة اعتداء ميليشيا الحوثي الإجرامية بحق الزميل الصحافي اليمني عبد الرحمن الحوري، ما أدى إلى استشهاده أثناء تأدية واجبه المهني عبر تغطيته الميدانية بإحدى جبهات القتال الدائرة في بلاده.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن ما تعرض له الزميل الحوري يمس بشكل مباشر هيبة مهنة الصحافة وسيادة القانون والتعدي على أبسط حقوق وواجبات الصحافي وهو يؤدي واجبه المهني.

ودعا الاتحاد كافة الاتحادات والمنظمات الدولية، التي تعني بشؤون الإعلام، إلى شجب واستنكار ما وصفه بالفعل الإجرامي ومحاسبة مرتكبيه، وتوفير الحماية اللازمة لكافة الزملاء، الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل نقل الحقيقة ووضع المجتمع الدولي بصورة الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

بدوره، عبر الدكتور تركي العواد، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، عن حزنه على غياب واحد من فرسان الإعلام في اليمن الشقيق جراء الحادث الإجرامي المدان.

وأكد العواد خلال اتصال هاتفي أجراه مع الدكتور جميل طربوش، رئيس الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي، وقوف الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وكافة هيئاته إلى جانب الزملاء في الإعلام الرياضي اليمني الحر المستقل، وشجبه لما تعرض له الزميل العزيز بهذه الجريمة النكراء، ودان العواد استهداف الزملاء رجال المهنة وهم يؤدون واجباتهم، ونقل تعازيه ونواب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي إلى عائلة الفقيد والأسرة الإعلامية في اليمن.