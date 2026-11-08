يونايتد يرفض خسارة أستون فيلا

عاد فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم من بعيد حين عوض تخلفه مرتين بفارق هدفين أمام ضيفه أستون فيلا، ليخرج متعادلًا 4-4، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل فيلا على ضيفًا على يونايتد والأخير في وضع لا يحسد عليه بتاتا، إذ وجد نفسه في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط عن متذيل الترتيب كريستال بالاس بعد النتائج التي سجلت في وقت سابق، ما جعله مطالبًا بالفوز ولا شيء سواه لمنح كاريك فرصة أخرى كمدرب للفريق قبل النافذة الدولية.

لكن يونايتد، القادم من فوز على روما الإيطالي 3-2 في دوري أبطال أوروبا، واضعًا حدًا لسلسلة من تسع مباريات من دون فوز هي الأطول للنادي منذ موسم 1988-1989، وجد نفسه متأخرًا بعد أقل من دقيقة على البداية بهدف للبرازيلي أليسون (1).

ثم تعقدت الأمور بتلقيه هدفًا ثانيًا في الدقيقة الرابعة عبر السنغالي نيكولاس جاكسون، لكنه عاد من بعيد، على غرار ما فعل في روما، وقلص الفارق أولًا من ركلة جزاء نفذها البرتغالي برونو فرنانديش (16) ثم أدرك التعادل عبر البلجيكي يوري تيليمانس (44).

لكن سيناريو الشوط الأول تكرر، إذ ضرب فيلا في بداية الثاني واستعاد التقدم من ركلة جزاء نفذها الإسكتلندي جون ماكغين (48)، ثم أضاف الألماني ليون غوريتسكا الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 53، معتقدًا أنه حسم الفوز الرابع لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

لكن أصحاب الأرض رفضوا الاستسلام وقلصوا الفارق عبر البديل الهولندي جوشوا زيركسي (2+90) قبل أن يرتكب الحارس الياباني زيون سوزوكي خطأ قاتلًا في خروجه لاعتراض الكرة إثر ركلة ركنية، فوصلت إلى البديل الآخر الدنماركي باتريك دورجو الذي حولها برأسه في الشباك (6+90).