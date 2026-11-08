رباعية الجيل تقفز بالوحدة إلى الثالث

قفز فريق الوحدة الأول لكرة القدم إلى المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى للمحترفين بانتصاره الكاسح على ضيفه الجيل 4ـ1، الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع، ضمن منافسات الجولة الـ11.

وأنهى الفريق الوحداوي الشوط الأول لمصلحته بثنائية نظيفة أحرزها بندر وحيشي «11»، وعبد الله السويعي بالخطأ في مرمى فريقه الجيل «40»، وفي الشوط الثاني قلص ذعار العتيبي النتيجة للجيل «60»، قبل أن يرد «الفرسان» بهدفين عن طريق البرازيلي أندرو موراتو «77» وحسين الشويش «90+2».

وبهذه النتيجة، واصل الوحدة سلسلة انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بعد أن كان رابعًا قبل انطلاق الجولة.

وعلى الطرف المقابل، تضاعفت معاناة الجيل بعد أن تجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الـ18 الأخير.