غزواني يدشن «داكار» بمواجهة تشانجازي

يستهل الملاكم نايف غزواني، لاعب فريق السعودية، مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الرابعة للشباب «داكار 2026» الإثنين.

ويواجه غزواني نظيره السويدي تشانجازي في الدور ربع النهائي لمنافسات وزن 55 كجم، عند الساعة الـ03:15 عصرًا بتوقيت السعودية، في مركز داكار للمعارض، بعد أن منحته القرعة التأهل المباشر إلى ربع النهائي دون خوض الدور التمهيدي.

ويُعد غزواني، البالغ من العمر 16 عامًا، أول ملاكم سعودي يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب، وسبق له تحقيق بطولة السعودية لفئة الشباب 2026، وبطولة المنطقة الغربية المفتوحة في العام ذاته، إلى جانب تأهله إلى بطولة العالم للشباب 2026.