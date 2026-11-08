«الأخضر» في الدوحة.. و10 دقائق بين السكن والتدريبات

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الدوحة، عاصمة قطر، في الساعة الـ 09:40 من مساء الأحد، لخوض معسكرٍ تدريبي فيها خلال فترة التوقف الجارية، ينطلق الإثنين ويمتدُّ حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

ونزلت بعثة «الأخضر» في فندق «والدورف أستوريا»، مقرّ سكنها، الذي يُطلُّ على مياه الخليج ويبعُد نحو عشر دقائق بالحافلة عن ملاعب نادي الإرسال، المكان المحدّد للحصص التدريبية، القريب من جزيرة النخيل.

وحسبما أفادت مصادرُ «الرياضية»، سافر المنتخب إلى قطر على متن طائرةٍ خاصَّةٍ، غادرت الرياض من مطار الملك خالد الدولي، في الـ 08:00 مساءً، ووصلت بعد ساعةٍ وعشر دقائق إلى مطار حمد الدولي.

وتبدأ الحصص التدريبية، مساء الإثنين، تحت قيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، الذي استدعى 30 لاعبًا للمعسكر، ينضمُّ إليهم الجناح همام الهمامي، الغائب منذ إسهامه في الفوز بكأس الخليج الأخيرة «خليجي 27» في جدة.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، ينفّذ اللاعب برنامجًا تأهيليًّا داخل مركز «سبيتار» للطب الرياضي في الدوحة، لتجاوز إصابته بتمزُّقٍ عضلي في الفخذ.

وبالتنسيق بين نادي الشباب والمنتخب الأول، سيلتحق اللاعب بالمعسكر لاستكمال آخر مراحل تأهيله تحت إشراف الجهاز الطبي لـ «الأخضر».

ومن المقرَّر وصول سعود عبد الحميد، ظهير أيمن فريق لانس الفرنسي، إلى قطر الإثنين، للانتظام في المعسكر، الذي تتخلّله مباراتان تجريبيتان، بعدما حال ارتباطه بمواجهة أولمبيك مارسيليا، مساء الأحد، ضمن عاشر جولات الدوري الفرنسي «ليج 1» دون سفره مع البعثة.

ويستضيف ملعب جاسم بن حمد مباراةً تجريبيةً بين المنتخب السعودي ونظيره الكوري الجنوبي، الجمعة، وأخرى مماثلة مع أوزبكستان، الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، تعود البعثة بعدها إلى الرياض.