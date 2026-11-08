«ذا جروفز» تبدأ استقبال زوار موسم الرياض

بدأت منطقة «ذا جروفز»، الأحد، استقبال زوارها في حي الرفيعة بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، في نسختها الخامسة على التوالي، مقدمة تجربة ترفيهية تجمع فنون الطهي والعروض الحية والتسوق، في أجواء تتميز بتصاميمها ومساحاتها المفتوحة.

وتشهد المنطقة هذا العام انضمام مطعم «آنه أوجا» المستوحى من المطبخ التركي، و«أوبا كيفي» الذي يقدم المذاق اليوناني، إلى جانب عودة «زاما زولو» بنكهات إفريقية وعروض موسيقية، و«زودياك جاردن» الذي يجمع المطبخين الياباني والإيطالي.

وتضم المنطقة تجربة «تشارلي تشونكا 2»، التي تمزج عالم الحلوى بالعروض المسرحية والكرنفالية، إلى جانب «الجلسة» المطلة على البحيرة، وشاشة لمتابعة المباريات وحفلات موسم الرياض، ومسرح البحيرة للعروض الحية.

وتشمل التجارب «ذا جروفز فيلج»، التي تجمع المطاعم والمقاهي ومتاجر التسوق، إضافة إلى «لوكا بارك»، وهي حديقة مخصصة للكلاب، بما يوفر خيارات متنوعة للزوار والعائلات. وتواصل «ذا جروفز» تقديم تجارب الضيافة والترفيه في موسم الرياض، فيما تتوافر تذاكر الدخول عبر تطبيق «ذا جروفز».