نوريس يخطف جائزة البرازيل.. ومرسيدس يحرز لقب الصانعين

حقق مرسيدس لقب الصانعين للمرة التاسعة ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ليضيفه إلى لقب السائقين، الأحد، في سباق جائزة ساو باولو الكبرى الذي فاز به لاندو نوريس سائق مكلارين من المركز الأول للعام الثاني على التوالي.

وهذا هو اللقب الأول لمرسيدس في بطولة الصانعين منذ عام 2021، وجاء بعد أسبوع من فوز الإيطالي كيمي أنتونيلي (20 عامًا) بلقب السائقين كأصغر بطل قبل أربع ‌جولات من نهاية ‌البطولة في مكسيكو سيتي.

أنهى ماكس فرستابن سائق ​رد ‌بول ⁠السباق ​في المركز ⁠الثاني، بعد أن انطلق من المركز 21 بسبب عقوبات تتعلق بالمحرك، في سباق بدأ وانتهى تحت المطر، بينما حل زميله في الفريق إسحاق حجار في المركز الثالث. وجاء جورج راسل رابعًا لصالح مرسيدس، بينما حل أنتونيلي خامسًا مسجلًا أسرع لفة.

كان مرسيدس بحاجة إلى تسجيل ثلاث نقاط فقط أكثر من فيراري لحسم اللقب، ولم يهدد الفريق الإيطالي أبدًا ⁠بإطالة أمد المنافسة، إذ احتل شارل لوكلير المركز السابع ‌ولويس هاميلتون المركز التاسع في سباقه رقم ‌400.

وقال نوريس بطل العالم 2025 بعدما ​حقق انتصاره 14 في مسيرته وصعوده ‌على منصة التتويج للمرة 50 «كان سباقًا صعبًا للغاية، صعبًا للغاية».

وأضاف السائق ‌البريطاني، الذي فقد الصدارة لصالح أنتونيلي في البداية: «كان هناك الكثير من التحديات اليوم بسبب الظروف، والقيادة على الإطارات الملساء في المطر أمر صعب دائمًا، خاصةً عندما تسعى جاهدًا للحصول على الصدارة. الأهم اليوم هو أنني حافظت على هدوئي ‌ولم أرتكب أي أخطاء، وكنت أتمتع بالسرعة المطلوبة عندما احتجت إليها. من الرائع العودة إلى منصة التتويج، ويا ⁠له من ⁠مكان رائع للقيام بذلك».

وحصد نوريس الفوز، بعدما لوح مهاجم كرة القدم البرازيلي نيمار بالعلم، متقدمًا بفارق 14.602 ثانية عن فرستابن.

وعادل مرسيدس رقم وليامز القياسي بتسعة ألقاب في بطولة الصانعين.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس: «كانت بداية قوية للغاية للموسم، وهذا ما ساعدنا على تحقيق الفوز. كانت السباقات القليلة الماضية مليئة بالتحديات في بعض الأحيان، وكان اليوم صعبًا، ولكن بشكل عام أنا فخور جدًا بالمنظومة».

واحتل أوسكار بياستري سائق مكلارين المركز السادس، بينما جاء ليام لاوسون سائق ريسينج بول في المركز الثامن بين سائقي فيراري بعد سباق رائع شهد انطلاق النيوزيلندي ​من المركز الثالث وبقاءه في المركز ​الثاني خلال اللفات الخمس الأولى.

حصد نيكو هولكنبرج النقطة الأخيرة لأودي في سباق فقد فيه سائقون السيطرة على سياراتهم وشهد انزلاقات وظروفًا متغيرة.