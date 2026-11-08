الصعود الـ 50

تُوِّج البريطاني أندو نوريس، سائق فريق مكلارين، الأحد، بالمركز الأول لسباق جائزة البرازيل الكبرى لـ «فورمولا 1» للعام الثاني على التوالي. وهذه المرة الـ 50 في تاريخ السائق التي يعتلي فيها منصات التتويج (وكالات)