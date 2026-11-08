أول قرارت ماهر.. إعادة الشناوي والونش إلى منتخب مصر

وضع المصري علي ماهر، المدرب الجديد لمنتخب بلاده الأول لكرة القدم، بصمته الخاصة، بعد 24 ساعة فقط من تعيينه، على القائمة المستدعاة لمباراتي مالاوي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث أعاد محمد الشناوي، حارس المرمى المخضرم، إلى صفوف «الفراعنة»، وكذلك المدافع محمود الونش، مُوجِّهًا الاستدعاء الدولي الأول للمهاجم محمود ممدوح، هداف الدوري المحلي.

وأعلن علي ماهر، مساء الأحد، عن قائمة 26 من لاعبًا تبدأ الاثنين معسكرًا تدريبيًا في مدينة 6 أكتوبر، قرب القاهرة، استعدادًا لمواجهة مالاوي، في 13 و17 نوفمبر، ضمن ثالث ورابع جولات المجموعة الثانية من التصفيات.

وبعد يوم واحد من تعيينه خلفًا لمواطنه حسام حسن، الذي أقيل السبت بشكل مفاجئ، أعاد المدرب الجديد الشناوي «37 عامًا» إلى المنتخب، بعدما أبعده سلفُه عن مباراتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن أولى وثاني جولات التصفيات. وأدلى حسن، الملقب بـ «العميد»، بتصريحاتٍ عن الشناوي، قبل مواجهة أنجولا، أثارت ردود أفعال غاضبة من النادي الأهلي المصري، الذي يمثّل الحارسُ فريقَه الأول، وإعلاميين ورياضيين في مصر، مما دفع المدرّب المُقال إلى محاولة تدارك الموقف، بالإعلان، أمام وسائل الإعلام، عن احترامه البالغ للحارس المخضرم وتاريخه.

وضمّت قائمة ماهر الأولى عناصر أخرى غابت عن اختيارات حسن في الآونة الأخيرة وقبل خوض غمار كأس العالم 2026، مثل ناصر ماهر، صانع الألعاب، ومحمد شحاتة، لاعب الوسط، ومحمود مرعي، قلب الدفاع، ومحمود الونش، قلب الدفاع، المستدعى دوليًا للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أعوام.

وعلى وقعِ تألّقه اللافت في الدوري المصري الممتاز، نال محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، أول استدعاءٍ في مسيرته للمنتخب الأول.

ويتصدر ممدوح «24 عامًا» لائحة هدافي الدوري، برصيد 8 أهداف. وكانت تقارير صحافية قد أكدت اعتزام الجهاز الفني المُقال ضمّه إلى المعسكر المقبل.

إلى ذلك، أبقى ماهر على أغلب عناصر المنتخب، التي تألّقت خلال كأس العالم 2026 وأوصلت مصر، للمرة الأولى، إلى دور الـ 16 المونديالي.

وشمِلَت اختياراتُه أسماءً مثل النجم محمد صلاح، مهاجم طرابزون سبور التركي، ومصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، ورامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي، ومحمد هاني، ظهير الأهلي المصري، ومحمود تريزيجيه، جناح الرياض السعودي، وعمر مرموش، مهاجم توتنام هوتسبير الإنجليزي، وهيثم حسن، جناح سيلتيك الإسكتلندي.

وعلى غرار «العميد»، وضع ماهر الثقة في حمزة عبد الكريم «18 عامًا»، مهاجم برشلونة الإسباني، الذي لا يشارك كثيرًا مع فريقه.

وتتألّف القائمة من 9 لاعبين ينشطون خارج مصر، و17 من الدوري المحلي. ويأتي إعلانها في اليوم التالي لإقالة حسام حسن من تدريب «الفراعنة»، وتوأمه إبراهيم من منصب مدير المنتخب.

وبرَّر الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيانٍ السبت، قرار الإقالة بالإشارة إلى رغبته في تجنّب أي تأثير سلبي على صورة المنتخب واستقراره، في ضوء «الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية».

قائمة علي ماهر الأولى

حراس المرمى 4: محمد الشناوي (الأهلي المصري)- مصطفى شوبير (الأهلي المصري)- مهدي سليمان (الزمالك المصري)- محمد علاء (سيراميكا كليوباترا المصري).

الدفاع 9: رامي ربيعة (العين الإماراتي)- حسام عبد المجيد (لودوجوريتس البلغاري)- محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)- محمود الونش (الزمالك المصري)- محمود مرعي (بيراميدز المصري)- محمد هاني (الأهلي المصري)- كريم حافظ (بيراميدز المصري)- أحمد فتوح (الزمالك المصري)- طارق علاء (زد المصري).

خط الوسط 6: مروان عطية (الأهلي المصري)- مهند لاشين (بيراميدز المصري)- محمود صابر (بيراميدز المصري)- ناصر ماهر (بيراميدز المصري)- محمد شحاتة (الزمالك المصري)- أحمد سيد زيزو (الأهلي المصري).

خط الهجوم 7: محمد صلاح (طرابزون سبور التركي)- إبراهيم عادل (نوردشيلاند الدنماركي)- عمر مرموش (توتنام هوتسبير الإنجليزي)- هيثم حسن (سيلتيك الإسكتلندي)- محمود حسن تريزيجيه (الرياض السعودي)- حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني)- محمود ممدوح (مودرن سبورت المصري).