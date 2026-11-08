الإنتر يستغل تعثر لاتسيو ويقلص فارق الصدارة

تقلص الفارق الذي يتفوق به فريق لاتسيو الأول لكرة القدم، في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى نقطة واحدة الأحد بعد تعادله 1-1 مع نابولي وفوز إنتر ميلان 2-0 على كومو.

وأحرز دافيدي فراتيسي هدف التقدم للاتسيو في الدقيقة 28، إثر هجمة مرتدة وبعد تمريرة من تيجاني نوسلين.

وتعادل نابولي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما حول البديل ألفونسو بيدرازا عرضية عن غير قصد إلى ‌شباك فريقه.

وظل ‌لاتسيو في الصدارة برصيد 29 نقطة، ​وبفارق ‌نقطة ⁠واحدة أمام إنتر ​ميلان ونقطتين ⁠أمام روما صاحب المركز الثالث. بينما يحتل نابولي المركز العاشر برصيد 15 نقطة بعد بداية متعثرة للموسم.

ولم يوفر التعادل سوى راحة محدودة لنابولي بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال منها الهزيمة 4-1 أمام بورتو يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

ولم يفز نابولي سوى بخمس مباريات فقط من أصل 15 مباراة خاضها منذ تولي ماسيميليانو أليجري تدريبه، مما ⁠دفع المدير الرياضي جيوفاني مانا إلى وصف الوضع بأنه «غير ‌مقبول».

ونادى أليجري بالتزام الهدوء رغم ‌الضغوط المتزايدة. وقال لمنصة دازون: «هناك لحظات صعبة على ​مدار الموسم. أعتقد أننا بحاجة إلى ‌التعامل معها بروح من الهدوء، مع محاولة تعافي المصابين، وإضفاء التنظيم ‌على الوضع وتبسيطه».

وفي الوقت الذي يعاني فيه نابولي، تتمتع أندية العاصمة ببداية قياسية. فقد أصبح روما ولاتسيو أول فريقين من نفس المدينة يظلان دون هزيمة بعد أول 11 مباراة من موسم الدوري الإيطالي، وفاز روما 3-صفر على ‌ساسولو، السبت.

وعلى الرغم من تصدر الترتيب، قلل جينارو جاتوزو مدرب لاتسيو من أهمية الحديث عن المنافسة على اللقب، ⁠وقال: «لا ننتمي ⁠حقًا إلى هذا المركز، علينا أن نأخذ الأمور يومًا بيوم».

وسعى إنتر إلى الرد بعد خسارته نقاطًا في مباراته السابقة بالدوري، فبدأ المباراة بقوة أمام ضيفه كومو، الذي كان في قمة الثقة بعد فوزه المذهل 9-1 في دوري أبطال أوروبا على فريق لانس الفرنسي يوم الأربعاء.

وسجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هدفًا من مسافة قريبة في الدقيقة 12، قبل أن يستغل ماركوس تورام خطأ دفاعيًا ليضاعف تقدم إنتر بعد سبع دقائق.

وظل كومو منافسًا قويًا لكنه نادرًا ما شكل تهديدًا للعودة في النتيجة، في حين كان إنتر أقرب إلى إضافة الهدف ​الثالث.

وتغلب ميلان 2-1 على جنوة ​في وقت سابق اليوم، مستفيدًا من هدفين مبكرين من ألفادجو سيسيه وكريستيان بوليسيك، ليرتفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدمًا بنقطة واحدة على كومو.