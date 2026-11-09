«القيد» يختتم مؤتمر النقد السينمائي الدولي 2026

اختتمت هيئة الأفلام أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في نسخته الرابعة، في استوديوات جاكس للأفلام بمدينة الرياض، بتنظيم شركة جودة التنفيذ لتنظيم المعارض والمؤتمرات ـ ترويكا، بعد يومين من النقاشات والحوارات التي جمعت نخبة من النقاد والباحثين وصنّاع الأفلام والمهتمين بالسينما، لمناقشة أساليب قراءة الأفلام وتحليلها، وتنوع الرؤى النقدية، وسبل تعزيز حضور النقد في المشهد السينمائي.

وتضمّن برنامج المؤتمر عرضين سينمائيين أعقب كلًّا منهما جلسة حوارية مع مخرج الفيلم، وندوتين نقاشيتين، وثلاث ورش عمل، بمشاركة نخبة من النقاد وصناع الأفلام، تناولت أبرز القضايا المرتبطة بالنقد السينمائي وتحولاته المعاصرة.

وافتُتح المؤتمر بعرض فيلم «سوار»، أعقبته جلسة حوارية مع مخرجه أسامة الخريجي حاوره فيها المخرج والكاتب علي السمين، حول معالجة القصص الواقعية سينمائيًا وأسئلة الهوية والانتماء، فيما اختُتم بعرض فيلم «القيد»، أعقبته جلسة حوارية مع مخرجه حسام الحلوة حاوره فيها الناقد فراس الماضي، حول استلهام الموروث المحلي في صناعة الحكاية وتقديم الدراما البدوية بلغة سينمائية معاصرة.

وفي اليوم الثاني، ناقشت الندوة الأولى «ما قبل المنصات ومواقع التواصل.. ذاكرة النقد السينمائي في الصحافة السعودية» بمشاركة محمد الرشيدي ومحمد بازيد وعبدالمحسن الضبعان، وأدارها أحمد العياد، فيما تناولت الندوة الثانية «المقالة النقدية في زمن الذكاء الاصطناعي» بمشاركة الدكتور مصعب العمري وسماهر الضامن وعلي سعيد، وأدارتها ندى اللحيدان.

وفي قاعة الورش، قدّم الدكتور محمد البشير ورشة «كيف نقرأ فيلمًا؟ مدخل إلى النقد السينمائي»، وقدّم محيي الدين المهايني ورشة «تصميم وإخراج ما لا يُرى»، فيما قدّم محمد السعدون وفؤاد الهتلان ورشة «استنطاق الإنسان والمكان في الأعمال الوثائقية»، وجاءت الورشتان الأخيرتان بالتعاون مع شركة ثمانية للنشر والتوزيع.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله بن ناصر القحطاني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن الهيئة تنظر إلى الاستثمار في النقد والمعرفة السينمائية «بوصفه جزءًا من مسؤوليتها في بناء منظومة سينمائية متكاملة، تتطور فيها الممارسة الإبداعية بالتوازي مع تطور الحوار النقدي والثقافي حولها».

من جهته، أوضح مشاري الخياط المشرف العام على مؤتمر النقد السينمائي الدولي أن النسخة الرابعة تواصل البناء على ما تحقق في النسخ السابقة، من خلال برنامج يجمع بين عروض الأفلام والجلسات الحوارية وورش العمل، «بما يتيح للمشاركين فرصًا متعددة للتفاعل مع موضوعات المؤتمر، وتبادل التجارب والرؤى».