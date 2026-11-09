دومبيا وريوس يربكان شتوية الاتحاد

كشفت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ عن أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر اتضاح الرؤية حول جاهزية المالي محمد دومبيا والكولومبي ريتشارد ريوس، لاعبَي الفريق الأول لكرة القدم، قبل حسم خياراتها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الإصابتين اللتين يعاني منهما الثنائي.

ووفقًا للمصادر ذاتها، ستُشكِّل الحالة الطبية للاعبَين، ومدى جاهزيتهما للعودة إلى المشاركة بالمباريات خلال الفترة المقبلة عاملًا مهمًّا في تقييم احتياجات الفريق الفنية، ورسم ملامح التحرُّكات في فترة الانتقالات الشتوية، بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني، ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد أعلن تعرُّض ريوس لالتواء في الكاحل الأيسر، وتضرُّر الرباط الشظوي لديه حسبما أظهرت نتائجُ أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها الكولومبي في المركز الطبي الدولي، الشريك الطبي للنادي. وسيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأصيب ريتشارد خلال مواجهة أبها، 30 أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

في حين، يواصل دومبيا برنامجه التأهيلي بعد مرور ستة أشهر على خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي. وقد أظهرت الفحوصات الطبية، والتقييمات الوظيفية التي أجراها في مدينة ليون الفرنسية نتائجَ مشجِّعةً.

وأوضح النادي، أن المالي حقق الأهداف المحدَّدة لهذه المرحلة من التعافي، وسيواصل برنامجه التأهيلي الفردي مع توقُّع عودته للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية خلال الأسابيع المقبلة بناءً على تحسُّن حالته وتقدُّمه في التعافي.

وكان اللاعب أصيب بقطع في الرباط الصليبي بلقاء الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى الوقوف على الوضع الطبي النهائي للثنائي قبل اتخاذ قراراتها المتعلِّقة بفترة الانتقالات الشتوية، بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الفني، ومتطلبات المرحلة المقبلة.