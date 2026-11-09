مارسيليا يزيد أوجاع لانس.. و74% دقة عبدالحميد

زاد فريق أولمبيك مارسيليا الأول لكرة القدم من أوجاع مضيفه لانس بعدما فاز عليه 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب بولار دولولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، الأحد.

فاجأ مارسيليا أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق أمين جويري بعد دقيقتين على صافرة البداية، قبل أن يعادل فلوريون توفان قائد لانس النتيجة عند الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، خطف كيليان عبد الله هدف الفوز الثمين لمارسيليا في الدقيقة 82، ليرفع مارسيليا رصيده ويعمق جراح لانس الذي تعرض قبل أيام معدودة لخسارة تاريخية قاسية في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-9 أمام كومو الإيطالي.

شهدت المباراة مشاركة الظهير الدولي السعودي سعود عبد الحميد مع لانس، حيث بدأ اللقاء بصفة أساسية قبل أن يتم استبداله قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي، بتقييم 6.1 ودقة تمرير وصلت إلى 74 في المئة طبقًا لموقع سوفا سكور المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وبهذا الفوز ارتقى أولمبيك مارسيليا إلى المركز الرابع برصيد 15 نقطة، في حين تراجع نادي لانس إلى المركز الحادي عشر بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة.