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الصدارة مستمرة

2026.11.09 | 12:57 am
حافظ فريق برشلونة الأول لكرة القدم على موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن حوّل تأخره بهدف أمام أتلتيكو مدريد إلى انتصار 2-1 في قمة مواجهات الجولة الـ12، الأحد (الوكالات)
الصدارة مستمرة

الصدارة مستمرة

الصدارة مستمرة

الصدارة مستمرة

الصدارة مستمرة

الصدارة مستمرة

الصدارة مستمرة