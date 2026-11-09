الصدارة مستمرة

حافظ فريق برشلونة الأول لكرة القدم على موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد أن حوّل تأخره بهدف أمام أتلتيكو مدريد إلى انتصار 2-1 في قمة مواجهات الجولة الـ12، الأحد (الوكالات)