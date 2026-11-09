برشلونة يعاقب أتلتيكو.. ويتمسك بالصدارة

حوّل فريق برشلونة الأول لكرة القدم تأخره أمام مضيفه أتلتيكو مدريد إلى انتصار 2-1، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، الأحد.

بادر أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل بواسطة جوليانو سيموني عند الدقيقة العاشرة، واستمر تفوق الفريق العاصمي حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ليدرك فيرمين لوبيز التعادل عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تمكن لوبيز من وضع فريقه في المقدمة بهدف شخصي ثانٍ عند الدقيقة 66، وهو الهدف الذي حافظ عليه لاعبو برشلونة حتى صافرة النهاية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة معززًا موقعة بالصدارة، بينما بقي أتلتيكو مدريد عند 28 نقطة في المركز الثالث، مفسحًا المجال أمام ريال مدريد لاحتلال المركز الثاني برصيد 30 نقطة.