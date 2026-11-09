تأجيل آسيا يعيد تفاوض أستراليا وبوبوفيتش

أبدى توني بوبوفيتش، مدرب المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، استعداده لتمديد عقده لفترة طويلة من أجل البقاء مع الفريق، وذلك عقب تأجيل كأس ​آسيا 2027، وإعادة بنائه تحضيرًا للبطولة القارية.

وقال بوبوفيتش للصحافيين خلال محادثة عبر مقطع فيديو من الدوحة، العاصمة القطرية، الإثنين: «نعم، أنا منفتح جدًا على كافة الاحتمالات كما كنت في يونيو وأنا متأكد من أننا سنجري مناقشات».

وأضاف المدرب الأسترالي: «سعيد للغاية في هذا المنصب، هو شرف وامتياز وأنا أدرك قيمة هذه الوظيفة وأحرص عليها».

وأوضح بوبوفيتش، أن تأجيل كأس آسيا أسهم في تركيزه أكثر على اكتشاف المواهب، وتجربة المزيد من اللاعبين على غرار ما حدث في العام الذي سبق كأس ​العالم، متابعًا: «عليك أن تتأقلم باستمرار ​مع المواقف وهذا أحدها إذ تأجيل كأس آسيا يحول تركيزنا 12 شهرًا ونفكر في كيفية دمج بعض اللاعبين الجدد».

ورفض بوبوفيتش تمديد عقده لمدة أربعة أعوام مع الاتحاد الأسترالي للعبة، ما كان سيبقيه في منصبه حتى كأس العالم 2030، وفضل توقيع عقد يستمر حتى نهاية الموعد الأصلي لكأس آسيا.

وبعد الإعلان عن تأجيل البطولة إلى 2028، أكد بوبوفيتش ​على أنه من الممكن أن يوافق ​على عقد ⁠طويل الأمد بحسب المفاوضات مع الاتحاد الأسترالي.

وتولى ⁠بوبوفيتش مهامه خلفًا لجراهام أرنولد في أواخر ‌2024، وقاد أستراليا إلى التأهل إلى أول نسخة من ​كأس العالم تضم 48 فريقًا، ووصل الفريق إلى دور الـ 32.

وتلعب أستراليا أمام قطر، حاملة ‌لقب كأس آسيا، في الدوحة، الجمعة المقبل، قبل أن تواجه الأردن في مباراة تجريبية أخرى في عمّان، الأسبوع المقبل أيضًا.

وأعلن بوبوفيتش السبت الماضي، تشكيلة تضم 25 لاعبًا للمباراتين التجريبيتين، ضمت سبعة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب الأسترالي، من بينهم ديزل هيرينجتون، قلب دفاع فريق سنترال كوست مارينرز، الذي يرافق في صفوف الفريق لوكاس، شقيقه الأصغر.