الاتحاد يدرس ضم مساعدين إلى فيسينج

تدرس إدارة نادي الاتحاد بشكل جدي الاستعانة بعناصر فنية مساعدة إضافية من أجل الانضمام إلى الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبحسب المصادر ذاتها، تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الإدارة نحو تعزيز العمل الفني داخل الفريق، بالتنسيق مع المدرب الألماني ينز فيسينج، والوقوف على أبرز الاحتياجات التي من شأنها الإسهام في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تعمل مع المدرب على دراسة الخيارات المتاحة، وتحديد التخصصات والأدوار المطلوبة، بما يضمن تحقيق الإضافة المرجوة وتعزيز منظومة الجهاز الفني الحالي.

ويضم طاقمه الفني المساعد مواطنيه هاري بوفال، يورن إيريك فولف وتيمو روزنبرج إضافة إلى السعودي حسن خليفة والإسباني ميكي ماسانا.

وكان الاتحاد تعاقد مع فيسينج، في يوليو الماضي، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وقاد المدرب الألماني البالغ من العمر 38 عامًا الاتحاد في 17 مباراة، كسب 10 وتعادل في 4 وخسر 3.