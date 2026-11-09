تبديل الإطارات يغضب أنتونيلي في البرازيل

كشف الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، عن غضبه مما جرى في جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، وذلك بعدما فقد السيطرة على سيارته عند المنعطف الأول في اللفة العشرين.

وقال السائق الإيطالي، المتوج أخيرًا كأصغر بطل للعالم في سباقات الفورمولا 1: «أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب السباق، أنا غاضب جدًا بصراحة، لكنني سأضع كل ذلك جانبًا في الوقت الحالي لأن الفريق حسم اللقب التاسع له في بطولة الصانعين».

وأضاف أنتونيلي، الذي غرم بإضافة 5 ثوان إلى توقيته نتيجة خروج غير آمن من مرآب فريقه خلال التوقف الثاني من دون أن يؤثر ذلك على ترتيبه: «أحرزنا اللقب للفريق، وجميع أفراده يستحقون ذلك، وأنا فخور بكوني جزءًا من هذه المجموعة وهذا الفريق الذي قدم ولا يزال يقدم الكثير من أجلي، وأنا سعيد من أجلهم، لكن بالحديث عن السباق تحديدًا، نعم، أشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا في طريقنا لتحقيق الفوز حتى تلك اللحظة، وكنت في الصدارة أيضًا، وبمجرد أن تمكنت من رفع حرارة الإطارات بدأت أجد إيقاعي، لكن الدوران حدث، وما زال علي مراجعة ما حصل، لأنني لا أعرف سبب فقداني السيطرة على القسم الخلفي بهذه السرعة، لم يكن هناك أي إنذار، وشعرت بشيء غريب في السيارة منذ أن انتقلت إلى الإطارات اللينة، لذلك علينا التحقق مما حدث، لكن من المؤسف أننا خسرنا السباق بسبب ذلك».

وبعدما انطلق من المركز الثاني، نجح أنتونيلي في تجاوز البريطاني لاندو نوريس، سائق ماكلارين، وتصدر السباق وبدأ في بناء فارق مريح نسبيًا عن بطل الموسم الماضي خلال اللفات الأولى من السباق.

واحتفظ الإيطالي الذي بات الأسبوع الماضي عن 20 عامًا أصغر بطل في تاريخ سباقات الفئة الأولى، بالصدارة قبل الجولة الأولى من وقفات الصيانة وبعدها،

لكن مع استبدال الإطارات المخصصة للحلبة المبللة «إنترميدييت» بالإطارات الملساء، بالرغم من عدم توفر الظروف المثالية لذلك مع بقاء بعض الأقسام المبللة، فقد أنتونيلي السيطرة على سيارته عند المنعطف الأول في اللفة العشرين من أصل 71 والتي يتكون منها السباق على حلبة «انترلاجوس» في ساو باولو.

وتمكن الإيطالي من استعادة السيطرة ومواصلة السباق، لكن نوريس تجاوزه، فيما وجد أنتونيلي نفسه تحت ضغط الفرنسي إسحاق حجار، سائق ريد بول.

وأبلغ أنتونيلي فريقه قبل الحادثة أن السيارة كانت تنحرف عند التسارع، ثم تسببت صعوبة التحكم في توازنها بخسارته مزيدًا من المراكز لصالح حجار، والهولندي ماكس فيرستابن، منهيًا السباق في المركز الخامس، مباشرة خلف البريطاني جورج راسل، زميله بالفريق، بعدما فقد السيطرة على السيارة مجددًا على المنعطف ذاته.

وذهب الانتصار في نهاية السباق لصالح نوريس الذي حقق فوزه الثالث للموسم، والرابع عشر في مسيرته.