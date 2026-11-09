الثلاثاء.. سيدات القادسية يدشن ملعب أرامكو

يدشن فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات، أول تدريب على ملعب أرامكو الجديد، مساء الثلاثاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن لاعبات القادسية سيجرين حصتهن التدريبية الرسمية على أرضية الملعب مع فرض مناورة على كامل مساحته العشبية، ليصبح رسميًا أول فريق يتدرب عليه منذ اكتمال جاهزيته.

وتأتي هذه الخطوة التاريخية تزامنًا مع دخول التحفة الرياضية مراحلها التشغيلية والجاهزية الكاملة لاستضافة المنافسات الكبرى ومنها كأس آسيا 2027.

وسيكون التدريب بمثابة اختبار لجاهزية أرضية الملعب قبل تدشينه رسميًا.

وسيشهد التدريب تجربة كافة المرافق الحديثة المخصصة للاعبين، وأنظمة التبريد المتكاملة التي تميز الملعب.

ويحتل فريق سيدات القادسية المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات برصيد 16 نقطة، بعد تعثره الأخير أمام النصر.

ويستعد الفريق لخوض مباراته المقبلة في الجولة الثامنة من البطولة، حين يستضيف نظيره العلا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.