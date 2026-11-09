الفتح.. الأرقام المتشابهة تجمع العطوي والسلامي

يتساوى المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، مع سلفه السعودي خالد العطوي في إجمالي النقاط المضافة للرصيد في دوري «روشن» بواقع ثلاث لكل منهما، لكن برقمين ومعدلات نسبية متباينة.

فقد أشرف العطوي على سبع مباريات دورية، عجز خلالها تمامًا عن تذوق طعم الانتصار «بنسبة فوز 0 في المئة»، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وأربع هزائم «بنسبة خسارة 57.1 في المئة»، ليتجمد معدله النقطي عند 0.43 نقطة للمباراة الواحدة.

في المقابل، قاد السلامي الفريق في خمس مباريات، نجح في كسر عقدة غياب الانتصارات بفوز وحيد «بنسبة فوز 20 في المئة»، ولم يعرف التعادل، بينما سقط في فخ الخسارة أربع مرات «بنسبة خسارة قفزت إلى 80 في المئة»، ليرتفع معدله النقطي النسبي طفيفًا إلى 0.60 نقطة للمباراة الواحدة.

في الشق الهجومي عانى الفتح مع العطوي من عقم تهديفي واضح، إذ سجل الفريق خمسة أهداف في سبع مباريات بمعدل نسبي شحيح استقر عند 0.71 هدف في المباراة الواحدة. ومع السلامي، تحسن أداء المهاجمين نسبيًا بتسجيل ستة أهداف في خمس مباريات، ليقفز المعدل التهديفي النسبي إلى 1.20 هدف لكل مباراة.

أما في الشق الدفاعي، استقبلت شباك الفتح مع العطوي 11 هدفًا بمعدل 1.57 هدف مستقبَل في المباراة الواحدة. بينما استقبل الفريق مع السلامي 11 هدفًا أيضًا، ولكن في خمس مباريات فقط، ليرتفع معدل الأهداف المستقبلة نسبيًا إلى 2.20 هدف للمباراة الواحدة، وهو مؤشر مقلق يعكس زيادة الهشاشة الدفاعية أخيرًا.

وبدأ مشوار العطوي التنافسي في أولى مبارياته، واستمر حتى مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الماضية، امتدت فترته لـ 29 يومًا صافيًا، خاض خلالها الفريق تحت قيادته سبع مباريات دورية، ما يعني نسبيًا أنه كان يخوض مباراة واحدة كل 4.1 أيام، متأثرًا بجولات متلاحقة وضعت الفريق تحت مقصلة الجدولة المرهقة والسفر المتكرر.

وبوضع لا يختلف عنه كثيرًا، تسلم السلامي الدفة التنافسية وخاض مباراته الأولى بعد التوقف الدولي السابق وحتى اختتام سلسلته الخامسة، وامتدت هذه الفترة لـ 22 يومًا صافيًا، ليلعب خلالها خمس مباريات، بمعدل نسبي متقارب جدًا يبلغ مباراة واحدة كل 4.4 أيام.