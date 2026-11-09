إلغاء مباراة دي جرافشاب بعد احتجاز الحافلة

ألغيت مباراة في دوري الدرجة الثانية الهولندي لكرة القدم، بين فريق فيتيس أرنهايم المضيف، ​ونظيره دي جرافشاب، بعد قيام مشجعي الفريق الزائر بمنع حافلته من المغادرة للتوجه إلى اللقاء.

وأفادت تقارير ⁠في وسائل الإعلام الهولندية أن مشجعي دي جرافشاب تجمعوا خارج ملعبهم في دوتيخيم في وقت مبكر، الأحد، ومنعوا الحافلة من المغادرة.

وأعلن نادي دي جرافشاب أن مشجعيه مُنعوا من حضور المباراة في أرنهيم، بعد أن أخفقت مجموعات المشجعين في التوصل إلى اتفاق ‌مع السلطات بشأن ‌خفض عدد التذاكر المخصصة ​لهم، وبعض ⁠الإجراءات ​الأمنية الأخرى.

وأوضح الاتحاد الهولندي للعبة، عبر بيان صحافي، أن المباراة لن تُلعب في موعدها ⁠وأن المسألة ستُحال إلى الهيئات المعنية ‌بالانضباط، قائلًا: « أمر غير مقبول ألا تلعب ​مباراة فيتيس ودي جرافشاب ‌بهذه الطريقة، لا يمكن على الإطلاق ‌تقبل قيام المشجعين بجعل لعب كرة القدم مستحيل».

وأضاف البيان: «إنهم بذلك يضرون بناديهم وفريقهم والرياضة وآلاف المشجعين الذين يأتون لمشاهدة كرة القدم».

وأعرب نادي دي جرافشاب ‌عن صدمته من الواقعة، في بيان بثّه هو أيضًا بحساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «نريد ⁠أن ندع مشاعر الانفعال تهدأ ونحصل على صورة كاملة عن كل شيء قبل أن نقدم ردًا موضوعيًا أكثر تفصيلًا».

وأكد فيليم فاد دير لينده، مدير فريق فيتيس أن إلغاء المباراة يُعد خيبة أمل كبيرة، وكتب في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي: «لم يتسن تنظيم قمة خيلدرلاند الرائعة بين ناديين إقليميين في ملعب مكتظ بالجماهير، بذل فيتيس في ​الفترة التي سبقت ​المباراة، بالتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية، كل ما في وسعه لإنقاذ المباراة ولعبها».