بعد 7 أعوام.. بياستري يتخلى عن ويبر

أعلن الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، ومواطنه مارك ويبر، وزوجته آن، الإثنين، عن إنهاء اتفاقية الإدارة بينهم، المستمرة 7 أعوام.

وقال ويبر في بيان صحافي: «فخوران أننا لعبنا دورًا محوريًا في أعوام تكوين مسيرة أوسكار المهنية، وأننا ساعدناه في المشاركة في فورمولا 1، ما أتاح ⁠له المنافسة في مراكز المقدمة في ‌مرحلة مبكرة من مسيرته».

وأضاف ويبر: «بعد تقليص حضورنا في حلبات ​السباق الموسم الجاري، اتفقنا جميعًا ‌على أن هذا هو الوقت المناسب ‌لإنهاء اتفاقية الإدارة بيننا، سيسمح هذا لأوسكار بالبناء على إنجازاته في ظل هيكل إداري جديد، كما يتيح لنا المضي قدمًا نحو مشاريعنا الجديدة».

من جانبه، عبر بياستري، ‌الذي توج بلقبي فورمولا 3، وفورمولا 2، تواليًا في عامي 2020 ⁠و2021، عن ⁠امتنانه لهما على دعمهما مؤكدًا أن توجيهاتهما كانت ذات قيمة لا تقدر بثمن.

وبدأ مارك ويبر، الفائز بتسعة سباقات جائزة كبرى، العمل مع بياستري 2019، ولعب دورًا جوهريًا في انضمام السائق الشاب إلى مكلارين في 2023، ليحل محل مواطنه دانييل ريكاردو، بدلًا من الاستمرار مع ألبين.

وكان فريق ألبين ‌المملوك لشركة ‌رينو يرغب في تصعيد ​بياستري لشغل ‌مقعد ⁠أساسي في ​السباقات ⁠بعد إعلان فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين، رحيله إلى أستون مارتن، لكن السائق الأسترالي رفض هذا العرض.

ولم يحقق السائق الأسترالي أي فوز في سباقات الموسم الجاري، بعد أن كان قريبًا من المنافسة على اللقب في العام الماضي، قبل أن يتجاوزه لاندو نوريس، زميله في الفريق لينهي الموسم في المركز الثالث.

وحل بياستري سادسًا في سباق البرازيل.

ولم يصعد بياستري، الذي سبق له ​الفوز بتسعة سباقات ​جائرة كبرى، إلى منصة التتويج منذ 16 سباقًا، ويحتل المركز السابع في الترتيب العام الموسم الجاري.