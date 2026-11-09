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أرقام العطوي والسلامي مع الفتح
2026.11.09 | 02:58 pm
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2026-11-08 19:31:55
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الكرة السعودية
2026-11-09 19:29:03
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2026-11-09 00:02:49
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