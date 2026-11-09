الهلال يغلق ملعب مركز «الماجدية»

أغلقت إدارة نادي الهلال الملعب الرئيس في مركز «الماجدية الرياضي» مؤقتًا، وذلك لبدء أعمال الزراعة الشتوية للعشب الطبيعي، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن أعمال الصيانة انطلقت قبل بداية فترة التوقف الجارية، على أمل أن يكون الملعب جاهزًا مع استئناف التدريبات في 14 نوفمبر الجاري.

وذكر المصدر أن لاعبي الفريق العاصمي أجروا تدريباتهم على الملعب الرديف قبل الدخول في فترة التوقف.

وكان المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قد منح لاعبيه إجازة مدتها 10 أيام عقب مباراتهم أمام شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 3 نوفمبر الجاري، على أن تعود التدريبات السبت.

ويتصدر الهلال حاليًا ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، ويحتل المركز الثاني في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 9 نقاط.