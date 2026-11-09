انتخاب هند آل ثاني نائبة في الأولمبية القطرية

انتُخبت الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت، الإثنين.

وتشغل الشيخة هند، شقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

وسبق للشيخة هند صاحبة الـ42 عامًا أن شاركت في سباق ترياثلون هامبورج، وهو أكبر سباقات الترياثلون على مستوى العالم، المنظم 2021 في المدينة الألمانية.

وشهدت الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة الشيخ جوعان، تعيين محمد المانع، نائبًا للرئيس أيضًا، وذلك بعد اعتذار الدكتور ثاني الكواري عن منصبه.

وتأمل قطر التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للمرة الثانية 2030، في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036، لتحظى بالاستضافة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتنافس قطر مع الهند، جنوب إفريقيا، ألمانيا، المجر، كوريا الجنوبية، وتركيا.

ويتواصل الحوار المستمر مع المضيفين المحتملين المهتمين بعيدًا عن الأضواء، على أن يعقبه بدءًا من مارس 2027 حوار استراتيجي مع قائمة أولية من المرشحين وفق ما أوضحته كوليندا جرابار-كيتاروفيتش، رئيسة اللجنة، يونيو الماضي.

وعن نية قطر في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، قال الشيخ جوعان الذي يرأس أيضًا المجلس الأولمبي الآسيوي: «نمتلك في الوقت الحالي بنية رياضية جاهزة لاستضافة الأولمبياد بنسبة 95%، ولدينا خطة وطنية متكاملة تضمن جاهزية جميع المرافق بنسبة 100%».