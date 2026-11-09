وصافة هونج كونج تبعد أليكس عن الأضواء

كشفت الفلبينية أليكس إيالا، لاعبة التنس، عن قرارها بالابتعاد عن الأضواء لفترة قصيرة، وذلك ​بعد انتهاء مشوراها بالخسارة 3ـ6 و0ـ6، أمام الأمريكية كلير ليو، في نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة لكرة المضرب.

وقالت أليكس في تصريحات صحافية: «لم يخطر في بالي أنني قد أحقق ما ‌حققته، أن أنهي العام في المركز الخامس عشر، وأن أختتم هذا ⁠الموسم ⁠بالوصول إلى هذا المركز، تظل الأحلام أحلامًا حتى تتحول إلى واقع».

ولدى سؤالها عن أهدافها لعام 2027، أوضحت اللاعبة الفلبينية أنها لم تقض الكثير من الوقت في التفكير بالموسم المقبل، مضيفة: «كنت أستمتع بما حققته هذا العام خاصة أن الجدول كان مزدحمًا ببطولة تلو الأخرى، سأقضي بعض الوقت ​مع عائلتي ​وأبتعد عن الأضواء وأختفي لفترة قصيرة، هذه هي خططي، سأختفي فحسب».

وحظيت أليكس، صاحبة الـ21 عامًا، التي أصبحت الموسم الجاري الفلبينية واللاعبة القادمة من ‌جنوب شرق ‌آسيا الأعلى تصنيفًا ​في تاريخ ‌اتحاد ⁠لاعبات ​التنس المحترفات، ⁠بشعبية كبيرة بين الجماهير هذا العام، وسيرفع أداؤها في هونج كونج ترتيبها إلى المركز الخامس عشر عالميًا وهو الأعلى في مسيرتها، بعدما احتلت المركز الثاني.

وفازت الشابة الفلبينية بأول ألقابها على مستوى جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات ⁠في بطولة واشنطن المفتوحة أغسطس الماضي، ‌وحققت سبعة انتصارات على لاعبات ​من بين ‌العشر الأوليات على مدار العام، إضافة إلى تتويجها بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026.